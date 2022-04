Fotografiska avab korraga kahe fotokunstniku näitused

«Emoji-naudingute aed» on Gannise katsetus segada ajaloolisi ja kaasaegseid märgisüsteeme ning selle protsessi kaudu mitmekesistada ja laiendada emoji leksikoni. Praegune tehnoloogilise arengu kiirus viitab sellele, et bioloogilised organismid ja keskkond on pöördumatult muutumas.

Selle valguses on põnev avastada, kui kergesti meie tänane visuaalne rahvakeel ühtib 500 aasta taguse visionäärse kunstniku Hieronymus Boschi sümboolikaga. Boschi üks ambitsioonikamaid teoseid «Maiste naudingute aed» kehastab inimlike, maiste ja kosmoloogiliste tingimuste konflikte, huumorit, pimedust ja absurdsust. Kunstnik Gannise julgus segada Boschi loomingut kaasaegse emoji keelega on vaheldumisi paroodiline ja kriitiline.

Carla Gannis räägib oma tööprotsessist nii: «Mõnikord on mu mõtisklused sajandeid muutumatuna püsinud inimlike tendentside, ideoloogiate või ühiskondlike konstruktsioonide kohta, teinekord aga räägivad mu mashupid radikaalsetest paradigmamuutustest, mis on toimunud tehnoloogia ja kultuuriliste revolutsioonide tagajärjel.»

Pixy Liao näitus «Su pilk kuulub mulle» kritiseerib läbi omapärase huumoriprisma kaasaegse ühiskonna stereotüüpseid soorolle. Konservatiivses Hiinas üles kasvanuna ei tundnud Pixy ennast kunagi traditsioonilisse naise rolli sobivat, kelle peamiseks ülesandeks oli oma pere ja kodu eest hoolitsemine.

Liao projekt sai alguse tema sõprade üllatunud reaktsioonist kunstniku viis aastat noorema kallima, Moro, suhtes. Liao jaapanlasest kallimast Morost sai tema muusa ja kunstniku fotod hakkasid portreteerima mehe ja naise vahelist klassikaliselt ebatavalist dünaamikat.

Liao tööd ei jäta vaatajat kindlasti mitte neutraalseks ja toovad esile emotsioone olenevalt vaatajast endast, olgu nendeks segadus, rõõm, lõbu, vastikus, üllatus või kuuluvustunne. Oma töödega ei murra kunstnik vaid soorolle, vaid paneb mõtlema ka muudele tavadele, mida traditsiooniliselt romantilistes suhetes normaalsuseks peame.

Maarja Loorents, Fotografiska näituste juht: «Mõlemad näitused on võimalus astuda samm väljapoole harjumuspärast. Pixy Liao kunstiprojekt paneb meid mõtlema tavapäraste soorollide kujunemisele ühiskonnas ja sellele, kuidas see meid juba maastmadalast mõjutab ja kujundab ja ehk rohkemgi, kui me arvata oskame. Kunstnik Carla Gannis vihjab tänapäeva digiajastu sümbolite võidukäigule, kasutades julgelt Hieronymus Boschi loomingut, segades mängleva kergusega kaasaja suhtlussümboolika ajalooliste kujunditega», sõnas Loorents.

Carla Gannis on interdistsiplinaarne kunstnik, kes elab Brooklynis, New Yorgis. Ta teosed tegelevad maapealse ja digitaalse reaalsuse, looduse ja kunstiteose, teaduse ja ulmekirjanduse vaheliste kummaliste komplikatsioonide lahkamisega kaasaegses kultuuris.

Gannis, keda paelub digitaalne semiootika, kasutab oma kunstipraktikas horror vacui lähenemisviisi, ammutades inspiratsiooni võrgukommunikatsioonist, kunsti- ja kirjandusloost, uutest tehnoloogiatest ja spekulatiivsest fiktsioonist. Gannis on omandanud Bostoni Ülikooli maali magistrikraadi ja on New Yorgi Ülikooli (NYU) professor Tandon School of Engineering'u tehnoloogia-, kultuuri- ja ühiskonnaosakonna integreeritud digitaalse meedia programmis.

Pixy Liao on Hiinas, Shanghais sündinud ja kasvanud kunstnik, kes elab praegu New Yorgis. Ta on pälvinud NYFA fotostipendiumi, En Foco's New Works stipendiumi ja LensCulture Exposure Awardi. Ta on osalenud Light Worki, Lower Manhattani Kultuurinõukogu, Woodstocki Fotokeskuse ja New Yorgi Kaameraklubi kunstiresidentuurides.

Liao fotosid on eksponeeritud rahvusvaheliselt mitmetes kunstimuuseumites ja fotofestivalidel, sealhulgas Rencontres d'Arles'i fotofestivalil (Prantsusmaa), Asia Society's (Houston), VT Artsalon'is (Taiwan), He Xiangningi kunstimuuseumis (Hiina), Format Photography Festival'il (Inglismaa), Noorderlicht Photo Festival'il (Holland) ja mujal. Liao on omandanud Memphise ülikooli magistrikraadi fotograafias.