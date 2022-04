Minge välja ja nautige jüriööd ning arhitektuuri

Jüriöö kultuur

Alustan kohe teemaga, mis mõne arvetes ehk Eesti kultuuriruumi enam ei kuulugi ning millel on kahetsusväärne (ilmselt küll tahtmatu) konkurents veteranipäevaga. Ometigi on just täna SEE päev ning jüriöö on aidanud meie kultuuri hoida rohkem, kui esmapilgul ehk tunnistadagi tahame. Meie ärkamisaja üks osa oli seotud Jüriöö ülestõusuga ning sellel teemal avaldatud teosed aitasid tõsta rahva eneseteadvust ning seeläbi tuua ka rohkem inimesi kultuurilise eneseväljenduse juurde. Võib küll arutleda, kas militaarkultuuril on üldse midagi kultuuriga pistmist.