Charles Mingus 100. Šikk ja peen

Charles Mingus ei ole ilmselt jazz’i-parnassil nii esil kui Louis Armstrong, Miles Davis, Charlie Parker või John Coltrane. Üks põhjuseid on ehk see, et Mingus oli bassimängija, ja see pole just eriline soolopill. Samuti ei saa välistada selle kõige juures teatud elitismi pitserit. 22. aprillil oleks ta saanud 100.