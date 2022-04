Tjah, ABBA see ei ole

Swedish House Mafia ehk Steve Angello, Axwell ja Sebastian Ingrosso on taas koos ja hoos. FOTO: Kevin Winter

Selle nädala plaat «Paradise Again» on 2008. aastal kogunenud, siis vahepeal lagunenud ja jälle kogunenud Swedish House Mafia debüütalbum. Jah, tegemist ei ole trükiveaga, see on nende tõesti esimene kauamängiv.