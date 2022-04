AK ⟩ Kuulsuse hinda küsi kuulsustelt

Mis on õigupoolest ­kuulsuse taga? Mida tähendavad miljonid fännid ja miljonid dollarid? Mil moel peab artist ise selle eest tasu­ma? Rootsi artist Avicii, kodanikunimega Tim Bergling maksis selle eest oma eluga. Ta tegi enesetapu 2018. aastal kõigest 28-aastasena. New wave’i kuningas Duran ­Duran on kindlasti üks kaheksaküm­nendate tuntumaid popbände. ­Nemad jäid ellu ja tegutsevad ka praegu.

Üldises kontekstis on see kõik muidugi vajalik, kuid ­enamasti on see lugejale puruigav fakti­kogum. Mõlemad kõnealused ­teosed on aga kirja pandud nii, et sedakorda ei teki tõepoolest kahtlust ­selles, et kõik me oleme pärit oma lapse­põlvest, mis jääb meid saatma­ ­terveks eluks ja vahel pärast sedagi.