KULTUUR ⟩ Jüri Reinvere: Eestlased on välja tulnud sellest natuke haiglasest alaväärsustundest, mis nullindate alguses valitses

Reinvere viisakus intervjuu andjana on ajakirjanikule erakordne ja meeldejääv. Tõsi, küllap oskab ta olla keerulinegi – vajaduse korral.

«Muusika roll on Eestis äärmiselt oluline,» ütleb reedel LHV uue heliloomingu autasu pälvinud helilooja Jüri Reinvere. «Sakslased on olnud maailma juhtivate hulgas nii oma kirjanduse kui filosoofiaga, eestlased praktiliselt ainult muusikaga. Ja kui meil oma kultuuri ei ole, siis me muutume väga kergesti kahvatuks satelliitriigiks, mille mõni naaberriik võib anastada.»