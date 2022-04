REPORTAAŽ ⟩ Tõeline küte! 35 aastat laval rokkinud Terminaator tõestas, et räbaldunud teksad on ikka veel moes

Reede õhtu, 22. aprill. Pool tundi enne kontserdi algust, mis koroonapiirangute tõttu märtsist aprilli lükkus, on Saku suurhalli kogunenud igasugu rahvast: nii «heavy metal»-kirjaga T-särkides ja tanksaabastes pikajuukselisi mehi kui ka pitskleidikestes ja kõpskingakestes tüdrukuid. Mõtlen, kas see ehk ongi võti, kuidas Termikas kõik need aastakümned endiselt rahvast hullutada suudab – tundub, et nad lihtsalt meeldivad väga erinevas vanuserühmas inimestele ja seega publik juba otsa ei lõpe.