Teisipäeval toovad Igorrr ja Otto Von Schirach breakcore´i Tallinnasse

Igorrr, kes on tuntud eelkõige barokkmuusika, ooperi ja metali breakcore'ga kokkuliitmise poolest, avaldas 2020. aasta kevadel albumi «Spirituality and Distortion», mille korduvalt edasi lükkunud esitlustuuri raames bänd viimaks Eestisse jõuab. Kui album ilmus, heideti sellele ette ainult seda, et võibolla ei peaks aasta 2020 parim album juba märtsis välja tulema.

Igorrr, algsena prantsuse multitalendi Gautier Serre sooloprojekt, on avaldanud 6 albumit ning teinud koos plaate breakcore-skeene suurnimedega, nagu Bong-Ra ja Ruby My Dear. Tänaseks on Igorrr muutnud supergrupp-bändiks, mis on võimeline kogu Gautieri plaadile talletatud geniaalsust aktiivselt tuuritades kogu maailmale ette kandma.

Otto Von Schirach on IDM ja breakcore'i artist Miamist, kes alustas muusikategevusega 90ndatel, hakates pidudel DJ-na muusikat mängima ning seejärel seda ise kirjutama. Ta saab muusikast kindlalt väga õigesti aru ja seda eriti unikaalsel moel – polegi eriline ime, et ta on teinud plaate «USA breakcore daddy» Doormousega ning sound-design'i ja hyperglitch'i teerajaja Qebrusega.

Otto Von Schirach Schirach on paljude artistidega töötanud muusika produktsiooni ja remiksi valdkonnas ning tuuritanud artistidega, nagu Atari Teenage Riot ja Skinny Puppy, kellest viimase kahel albumil on ta märgitud muusika kaasautoriks. Ta fenomen on umbes nagu Tommy Cashil – suurt rolli mängib visuaalne pool, riietus, lugude sõnad ja nimed, mis on enamasti üsna nilbed.