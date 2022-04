Kirkorovile ja Gagarinale kehtestati sissesõidukeeld

Eelmisel nädalal teatas valitsus, et kuigi eraldi keelunimekirja ei looda, toetatakse põhimõtet, et Venemaa agressiooni ja Putini tegusid toetavatel Vene ja Valgevene esinejatel Eestis kohta ei ole. Siseministeerium lubas vajadusel sissesõidukeelu kehtestada isikupõhiselt.

«Sõjas on kõik mustvalge. On üks riik, kes on läinud teisele riigile kallale. On Putini režiim, mis tapab süütuid tsiviilelanikke. Kõik, kes seda õigustavad, asuvad mustale poolele,» põhjendas peaminister Kaja Kallas (RE) varem valitsuse põhimõtet.