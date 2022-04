Peeter Ora esitleb Tartus oma esikluulekogu

Peeter Ora on Viljandis sündinud (1977) ja kasvanud Eesti maalikunstnik ning luuletaja. Praegu elab ja töötab ta Tartus. «Hull Prantslane ja Tuline Kass» on tema debüütkogu, mis ometi sisaldab endas range valiku aastakümnete pikkusest poeedi-teest. Raamatus on külluslikult illustratsioone, mille autoriks on samuti Ora, kel ka kunstnikuharidus. Kogus olevad luuletused kannavad endas ajatut trubaduuri-vaimu, ühendades viiteid kaasaegsetele subkultuuridele, tsitaatidega 19. saj klassikalise romantismi teadlikult nihestatud ideedest.