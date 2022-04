Mai lõpus toimub Tallinnas Balti Tantsu Platvorm

Balti Tantsu Platvormi programm koondab rahvusvaheliste kuraatorite poolt valitud viimase kolme aasta Baltimaade tantsulavastusi. Lisaks riikideüleste koostöövõimaluste loomisele meie tantsukunstnikele ja tantsuorganisatsioonidele on see ka siinsele publikule harvaesinev võimalus näha valikut rahvusvahelistele kuraatoritele silma paistnud nüüdistantsulavastusi, mis on loodud viimase kolme aasta jooksul Balti riikide tantsukunstnike poolt.