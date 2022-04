Eesti Filmi Instituut toetas animafilme üle poole miljoni euroga

Kui numbrite taga arve näha, tuleb nentida, et elukalliduse pidevast suurenemisest hoolimata riiklikud filmitoetuste summad samas tempos ei kasva. Mullusega võrreldes on toimunud hoopis kahanemine. See seab nii stuudiod kui tegijad tõsiste valikute ette ning mõjutab ka EFI rahastusotsuseid. Õnneks leidub meil loojaid, kes kõigest hoolimata jätkavad Eesti rahvusliku animatsiooni traditsioone, kogu tema mitmekülgsuses.

Seegi kord oli taotluste hulgas nii joonis- kui nukufilmi, nii käsitööd kui arvutiloomingut, nii lastele kui täiskasvanutele mõeldud filme. Nagu eesti animakultuurile omane, ühendas enamikku neist inimeseks olemise ja elus oma koha mõtestamise temaatika.

Suurimad toetussummad läksid kahele tehniliselt kõige nõudlikumale filmile, kus lisaks mitmekihilisele sisule jõuab ekraanile ka erinevate tehnikate segunemisest sündiv põnev visuaalia. Need on «Väike Teine» (Nukufilm) ja «Schrödinger» (Rebel Frame), vastavalt 160 000 ja 165 000 eurot.

12-minutilise «Väikse Teise» lavastaja on Andres Tenusaar ja filmi kangelasteks müstilised kaksikud, kelle puhul on selge, et pärast nende ilmaletulekut pole miski enam endine.

18-minutilise «Schrödingeri» lavastaja on Sergei Kibus, kelle eelmine film «Teofrastus» osutus väga populaarseks. Taas seikleb inimeste maailmas üks kass, kuid sisu on seekord kraadi võrra keerulisem. Mõlemad filmid valmivad 2024. aasta alguseks.

40 000 euroga toetati teistki «kassifilmi», nimelt 10-minutilist «Miisufy’d», millel lavastaja on Liisi Grünberg ja tootja AAA Creative. Nimikangelane on digi-kiisu, kes mobiili-äpis elades on loodud rahuldama üksikute inimeste hoolitsusinstinkte. Kuni ühel päeval juhtub see, mis juhtuma ei peaks. Popkultuurilise pildikeele ja kaasaegse problemaatikaga filmile või ennustada edukat festivalitulevikku. Film valmib järgmise aasta suvel.

A Film Eestil on jätkuvalt käsil tervikliku lühifilmiseansi tootmine, kus eri autorite eriilmelisi filme seob ühine algmaterjal – Andrus Kivirähki lastelood. Seekordses voorus sai 75 000 eurose tootmistoetuse selle kasseti viimane lugu, Heiki Ernitsa lavastatav «Frikadellid ja pelmeenid».

Joonistaja-käega Ernits on seekord avastamas ka enese jaoks uut ja põnevat maailma – 3D-arvutianimatsiooni. A Filmi kogupereseanss peaks prognooside kohaselt kinodesse jõudma juba tuleva aasta alguses.

Kristjan Holmi «Homo Scalpens» on 3-minutiline etüüd, kus poeetilise hübriidi moodustavad sügelemine, sõrmed, muusika ja häbi. Filmi toodab Karabana, EFI toetab 18 500 euroga. Film saab valmis aasta lõpuks.

Tasub märkida, et kõiki toetust saanud filme iseloomustas põhjalik eeltöö ja professionaalne ettevalmistus nii stsenaariumi kui kujunduse osas.

Lisaks tootmistoetustele eraldas seekordne ekspertkomisjon ka 58 000 euro eest arendustoetused neljale projektile, mida hakatakse arendama Eesti Joonisfilmis, Nukufilmis, BOP Animationis ja Rao Heidmetsa Filmistuudios. Võib prognoosida, et tootmisvooru jõuab enamus neist juba tänavu sügisel.