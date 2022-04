Kolmapäeval, 27. aprillil kell 18 toimub Tallinna Kirjanike Majas kirjanduslik kolmapäev pealkirjaga «Kirjandusryhmitused siis ja praegu», mille tuluga toetatakse Kirjanike Liidu noorte esimest almanahhi «Grafomaania». Kuidas on kirjandusrühmitused aja jooksul muutunud? Kui suurt rolli need ühiskonnas mängivad? Millised tähtsad kirjandusrühmitused olid varem ja on praegu olemas? Neil teemadel vestlevad kirjanikud Jan Kaus ja Kalju Kruusa ning Kirjanike Liidu noored Reijo Roos ja Elisabeth Heinsalu. Musitseerib Villem Kreem, toimub raamatulaat.