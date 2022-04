Ma arvan, et see on perega vaatamise film, aga väiksemad pudinad tuleks koju jätta. Ma ei soovitaks seda näiteks esimese klassi lapsele, aga näiteks kümnendast eluaastast on seda hea vanematega vaadata. Nii räägib Jaak Kilmi oma uuest filmist «Tagurpidi torn».