Tegemist on intelligentse ja siira filmiga, mis ei räägi kurjusest lihtsalt kurjuse pärast. «Tagurpidi torn» kompab tundlikult lapsepõlvekogemuse tumedaid ääri, poetades vihjeid traumale, vägivallale, pedofiiliale ja niisugustele nooruspõlve saladustele, mida mitmed filmivaatajadki südames kaasas kannavad. See on tugevat empaatiavõimet nõudev lugu lapsepõlve eksimustest ning soovist käituda õigesti, olgugi et see rebestaks pealtnäha purunematud sõprussuhted.