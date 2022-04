Selgus Loomingu Raamatukogu aastaauhinna laureaat

Veronika Einberg on viljakas tõlkija ja tal on pikk kogemus Andrei Ivanovi romaanide eestindamisega, kokku on neid tema tõlkes ilmunud kümme. «Untermensch: minu lõhkikistud osa» on «aruanne intiimsest retkest teadvuse padrikusse», milles rändamine pakub tänu Einbergi meisterlikule tõlkele tõelise lugemiselamuse.