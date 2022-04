Eesti esimesed sümfoonikud tähistavad 115. sünnpäeva

Rahvusooperi loomingulise juhi ja peadirigendi Arvo Volmeri sõnul on ooperiorkester maailma kõige hõivatum, vajalikum ja paindlikum orkester, kuna igal õhtul ja igal hommikul ollakse osaline ooperi, balleti, opereti, muusikali või muu muusikateatri žanri etendusel ja proovis. Samal ajal on ooperiorkester kõige nähtamatum ja märkamatum orkestritest, kuna aeg möödub suures osas publiku eest varjatuna orkestriaugus.

«Ooperiorkestri paindlikkus ja eripära on meie võimekuses tabada draamat ja hetke, mõista inimhäält ja -keha ning tajuda poeetilist teksti. Just tänu sellele on Estonia orkestri sümfooniakontserdid olnud iga-aastased oodatud sündmused sümfoonilise muusika austajatele – ooperiorkester lihtsalt kõlab teistmoodi,» kirjeldab Volmer.