Valel on lühikesed jalad, aga huvitav elu

Ma ei tea, mis selle Ugalaga viimasel ajal lahti on, et lähed teatrisse ja saad jälle elamuse osaliseks. Meele teeb kohe rõõmsaks. Lisaks naiste lavastusele «Leskede kadunud maailm» on neil nüüd ka oma nii-öelda meestemäng, mille Paavo Piik ekstra Ugalale ja lavastajale Ringo Ramulile kirjutas.