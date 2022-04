Eestis on mõned muusikud, keda pole piinlik ega liialdav popigeeniuseks nimetada. Igieklektiline Leslie Da Bass (passis Leslie Laasner) on üks neist. Nüüd on ta võtnud kätte ja teinud metal-plaadi. Oma garaaž. Ja kiiresti. Ja sõja tõttu. See on tema üldse kõige kiiremini valminud plaat.