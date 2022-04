Tartu Folgiklubi külaliseks on inBoil

Andrus Rootsmäe ehk InBoil on luuletaja, muusik ja sõjamees. Aastate jooksul on teda saanud kohata ansamblites Jäääär ja inBoiler, viimasel ajal aga koosseisus Morbiitlid. Ta on õppinud Treffneri-koolis, konservatooriumis, Tartu Ülikoolis, Vanemuise draamastuudios ja Tartu Lasteteatris. Töötanud Vanemuises, Eesti Kaitseväes ja Tartu Ülikoolis. Alates 1990. aastast on ta Kaitseliidu Tartu maleva tegevliige, praegu kapteni auastmes. Rootsmäe tegeleb mõõga- ja noavõitlusega ning taaskehastamisega.