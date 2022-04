Pärnu Linnagaleriis avatakse Andres Sütevaka juubelinäitus

Näitus on pühendatud Andres Sütevaka 50. juubelile, mis annab põhjust taasmõtestada nii mässumeelsusest kantud varasemat loometeed kui ka kaardistada kunstniku viimaste aastate kunstilisi taotlusi. Alates 1990. aastate algusest on ta õppinud ja tegutsenud Tartus, Pärnus, Tallinnas ja Hispaanias.

%Sütevaka looming on kolme aastakümne lõikes olnud väga mitmekülgne ja intrigeeriv, peegeldades nii kunstniku reaktsioone ühiskonnas toimuvale kui ka tema enese kõige isiklikumat ruumi ja läbielamisi. Siiski, tagasivaateliselt joonistuvad välja selged seosed ja arengujooned eriperioodide vahel, mis annavad täna võimaluse rääkida kunstiküpsusest ja kunstnikust, kellel on kindel koht nii Eesti kui Hispaania kunstiajaloos,» on märkinud kuraator Kadri Asmer.