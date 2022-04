Tallinn Music Weeki pealaval Kreenholmis esinevad Floating Points ja Tirzah

Floating Pointsi mullu ilmunud paljukiidetud album «Promises» on 46-minutiline, kosmilise progeroki elementidega teos, millel teevad kaasa legendaarne jazzisaksofonist Pharoah Sanders ja Londoni sümfooniaorkester. Seda plaati iseloomustas Resident Advisor kui «üht suurimat kaasaegset jazzialbumit» ning see pälvis nii üleilmse kui ka Eesti kriitika tunnustuse, jõudes muuhulgas nii ERR kultuuriportaali kui ka Eesti Ekspressi Areeni aasta parimate albumite edetabeli esinumbriks. Sel kevadel on talt ilmunud soolosinglid «Grammar» ja «Vocoder». Floating Pointsilt on Kreenholmis oodata tantsulist setti.