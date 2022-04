45. korda toimub rahvusvaheline üliõpilaste kammermuusika festival

«1976. aastal Tallinnast alguse saanud Balti riikide konservatooriumite tudengite igal kevadel toimuv kammermuusika festival on erakordselt hea näide regiooni muusikakõrgkoolide kauaaegsest koostööst. Viimaste aastakümnete jooksul on üritus muutunud rahvusvahelisemaks – osavõtjaid on kogu Euroopast. Arvukates meistrikursustes osalevad nii Eesti kui ka Läti, Leedu, Poola, Portugali, Suurbritannia ja Soome üliõpilased,» sõnab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia professor, ECMTA juht ning sündmuse eestvedaja Marje Lohuaru.

Rahvusvahelise üliõpilaste kammermuusika festivali raames toimuvad mitmed avalikud ning tasuta loengud ja kontserdid.

29. aprillil kell 14.30 peab EMTA kammersaalis ettekande Christiane Louis (Prantsusmaa) teemal «The Portrait of the artist as a citizen. A new vision of artistic activity in France.»

30. aprillil kell 13.00 annab samas saalis loengu «The Barenreiter Edition of the Beethoven Quartets Edited by Jonathan Del Mar» ning viib läbi meistrikursuse «Masterclasses about the Haydn Quartets op 135 1 movement Henle and Bärenreiter edition» David Waterman (Suurbritannia).

Kontserdid leiavad aset 29. ja 30. aprillil kell 19.00 EMTA suures saalis ning 1. mail kell 13.00 Arvo Pärdi Keskuses. Saja liikmega Euroopa Kammermuusika Õpetajate Assotsiatsioon asutati 2007. aastal ja see koondab nii muusikakõrgkoole kui ka teisi kammermuusika alal tegutsevaid ansambleid ja festivale.

Organisatsioon on avatud ka erinevatel haridusastmetel kammermuusikat õpetavatele koolidele. Eestist on ECMTA liikmed Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, noorte kammermuusikafestival «In Corpore», Heino Elleri Muusikakool ja Yxus ansambel.