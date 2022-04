Valitsus tahab Film Estoniale lisaks anda 3,4 miljonit eurot

«Filmikunst on üks tõhusamatest kultuurilise dialoogi tekitamise vahenditest. Samuti on film olemuslikult väga rahvusvaheline. See, et välistootjad on otsustanud tulla Eestisse filmima ja huvi meie riigi vastu on hüppeliselt tõusnud, näitab seda, et Eestis on turvaline. Me peame seda sõnumit kõikide vahenditega võimendama. Film Estonia aitab seda teha, luues kõrgetasemelisi töökohti ja tuues Eesti majandusse välisinvesteeringuid, mida on kriisidest väljumisel hädasti vaja,» ütles Terik.