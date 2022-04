Keraamik Annika Tederi isikunäitus on pühendatud taimemaailmale

Annika Tederi loomingu üheks keskpunktiks on armastus väljendusliku vormi ja faktuuri vastu. Otsiva loomuga kunstnikuna on talle omane tegelemine tehnoloogiliste väljakutsetega. Tederi loomingus on kesksel kohal vorm ja faktuur. Teda köidab aastatuhandete vanune Jaapani nerikomitehnika, mida iseloomustab värviliste savimasside liitmisest tulenev mustrimäng. Samavõrd paelub kunstnikku pabersavi ruumiline krobelisus ja faktuuririkkus.

Kunstiteadlase Merike Alberi sõnul toob omanäoliste tehnikate kasutamine eredalt välja Annika Tederi loomingulised iseloomujooned: rahulolematus kord juba saavutatuga, opositsioon keskpärase ideetu kunsti vastu ja selge tahe jäädvustada midagi igiomast, kestvat, mille juurde ikka ja jälle tagasi pöördud.

Siiski ei ole «Fütoutoopia» fookuses keraamikatehnikate või taimede esteetiline aspekt, vaid tegemist on kunstniku tõlgendusena loodusfilosoofiast. «Loodus inspiratsiooniallikana on ammendamatu,» kommenteerib Teder. «Looduses leidub lõpmatult igavikulist, kuid paradoksaalsel kombel ka just väga ajalist väärtust, hetke ilu ja tarkust. On oluline, et inimkond õpiks seda rikkust märkama ja väärtustama, » lisab kunstnik.

Enamasti on teosed valminud suuremate sarjadena, milles iga sari arendab välja konkreetse teemaga seonduva idee. Käesoleval näitusel on eksponeeritud osa seeriatest «Korallid» ja «Ajakapslid». Loodus lähteallikana tõuseb eriti esile «Korallide» seerias, mis sunnib mõtlema looduse eksistentsialistlikele külgedele.

Kunstniku valitud korallide valge värv ei ole juhuslik, vaid teadlik sõnum. Just surnud korallid muutuvad valgeks. Seerias «Ajakapslid» kujutavad seemned ajas ja ruumis kulgevaid anumaid, teabe hoiustajaid tuleviku tarbeks, mis peidavad endas kõike vajalikku elu tärkamiseks.

Oma loomingu avamiseks laenab kunstnik Jaapani kirjaniku ja kunstniku Kaii Higashiyama öeldut: «Ilu jääb analüütilise mõistuse ees varjule, see avaldub objekti südamega ühendava tunde kaudu.»

Annika Teder on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia 1972. aastal keraamika erialal, aastast 1986 on ta Eesti Kunstnike Liidu ja aastast 1992 Rahvusvahelise Keraamikaakadeemia (Genf) liige. Aastatel 1994-2014 osales Teder aktiivselt kunstnike rühmituses ON-grupp. Ta on esinenud näitustel alates 1980. aastast nii Eestis kui ka välismaal Soomest Jaapani ja Koreani. Annika Tederi töid leidub erakogudes ja muuseumides paljudes Euroopa riikides, samuti USAs, Kanadas, Jaapanis (Takeo, Seto), Korea (Incheon), Hiina (Fuping).