KULTUURIS KUUM ⟩ Eestis sündinud Ukraina kunstnik päästab loominguga kodumaad

Kunstniku Facebooki lehel on umbes 17 000 jälgijat, suuremas osas rahvuskaaslased. Aga mitte ainult. «Mulle kirjutatakse nii Ukrainast kui ka mujalt maailmast. Öeldakse, et see, mida teen, on oluline ja avaldatakse toetust. Tuleb välja, et väljendan töödega mõtteid, mis mõlguvad väga paljude peas,» kõneles kunstnik.