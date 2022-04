Juurikas. Juhtum lasteaias

Parema meelega oleks Vene Föderatsiooni president sukeldunud või lennanud koos lindudega. Paraku kinnitab FSB värskeim ohuhinnang, et fotod sukelduvast riigipeast võivad lihtsate venemaalaste mõtted viia uppunud sõjalaevadele. Tarbetuid assotsiatsioone on parem vältida. Ja linnud – noh, nemad pole enam vene inimese sõbrad. Kindralstaabile on saanud teatavaks vaieldamatud faktid, et fašistid ja narkomaanid kasutavad linde tapvate patogeenide varjatud levitamiseks venelaste mõrvamise eesmärgil.