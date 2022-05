AK FOOKUS ⟩ Must salatehnoloogia ehk naised teevad voodood

Eestlased on biennaalil osalenud 1997. aastast ja seni on meie paviljon olnud alati kusagil linnas. Veneetsia biennaali struktuur on järgmine: seal on kaks suuremat näitusekohta – Arsenale ja Giardini. Mõlemad ilusasti sinise veega laguuni ääres. Arsenale on eelkõige peanäituse koht ja Giardinis asuvad rahvuspaviljonid. Rahvuspaviljone leidub ka Arsenales ja peanäitust Giardinis, aga põhiliselt on need jõujooned jaotunud nõnda.