Kindel laks: Viikingid, vampiirid ja eesti räpp

Mäng – «Gran Turismo 7»

Automängude puhul tead sa juba eos, mida oodata. Vajutad gaasipedaali tähistavat nuppu ning virtuaalne masin hakkab sõitma. «Gran Turismo» seeria on pika ajalooga ja legendaarne ning «GT7» ratast uuesti leiutama ei hakka. Pikslitest koosneval Nürnburgringil on lausa lust sportautoga ringi sõita, kõik näeb väga kaunis välja, masinad nurruvad nagu päris ning kui seda PlayStation 5 peal kogeda, tekitab käes värisev DualSense’i pult tunde, nagu oleksid päris asfaldi peal. «Gran Turismo» on loodud inimeste poolt, kes armastavad autosid, ning seda kirge on tunda igal läbitud kilomeetril.