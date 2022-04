Selliseid filme enam ei tehta…

Eggers on ilmutanud oma õudusfilmidega «Nõid» ja «Majakas» üht Ameerika kaasaegse kino kõige põnevamat talenti. Kui nimetatud lood leidsid aset minevikus, vastavalt 16. ja 19. sajandil, siis «Põhjalasega» läheb Eggers ajas suurte sammudega veelgi kaugemale, keskaegsel Atlandi ookeanil madistavate viikingite maailma.

Sündmustik saab alguse aastal 895, kui edukalt sõjaretkelt naasnud kuningas Aurvandill varateismelise poja Amlethi silme all mõrvatakse. Amleth pääseb üle noatera pagema ning vannub kurja kättemaksu. Aastaid hiljem, kui poisikesest on kasvanud hiiglasemõõtu sõdalane, asub Amleth teele Islandile, et vanne teoks teha ning oma röövitud ema süüdlase käest päästa.