Sarja pealkirja «Russian Doll» on peaaegu võimatu adekvaatselt eesti keelde tõlkida. Inglise keeles tähistab see matrjoškat, mis pealegi algselt üldse Hiinast pärit. Situatsioon, millesse peategelane Nadia Vulvokov (Natasha Lyonne, kes ka üks sarja loojatest) satub, meenutab pigem seda hullukest Šveijki raamatust, kes teadis, et maakera sees on veel teine, hulga suurem maakera.