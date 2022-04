Iidsete videomängude kaunis ja kaduv kunst

Ei suuda kokku lugeda hetki, kui äratundmisrõõm muuseumis jalust niitis. Siin on kõik need konsoolid, mida lapsepõlves sai ilmselt liiga pikalt mängitud, nii et unetundidest polnud tarvis rääkida. Võrdlemisi noore mänguhuvilisena sain esimesed ristsed PlayStation 2 ja Game Boy Advance’i konsoolidega, mida siin saab nokkida ja näppida üksjagu.