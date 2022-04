Vaata Eesti põneviku «Tagurpidi torn» tunnusloo värsket muusikavideot!

Räppar sämi sõnul on «Tormide mäng» lugu poisist, keda ei kuulata ega mõisteta. Kes on küll kodus, kuid kes ei tunne end kuigi koduselt ega mugavalt. «Kui vaadata filmi ning hiljem sukelduda minu loo sõnadesse, siis võib paralleele seal luua üsnagi lihtsalt,» sõnas räppar.

Loo autor ja esitaja säm lisab, et tal pole iial keeruline leida motivatsiooni, kui talle endale midagi nii siiralt meeldib. «Esimesed ideed tekkisid kohe peale filmi vaatamist ja kuna mul oli sel hetkel pooleli üks mõte ja demo, siis kattus see perfektselt filmi «Tagurpidi torn» temaatikaga.»

Filmi režissöör Jaak Kilmi pöördus tunnuslugu otsides mitmete uue laine räpparite poole ning koheselt soovitati talle räppar sämi. «Otsime kedagi, kellel oleks tume tämber. Kui kuulasin soovitusi vaatasin youtube’st sämi videosid ja sain kohe aru, et tema on see õige.»