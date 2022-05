KULTUUR ⟩ Tätoveeritud Eesti ajalugu

Piisab pilgust etnoloogia ja rakendusantropoloogia tudengi Oskar Polli rikkalike tätoveeringutega kaetud käelabadele, et mõista: see kunst pakub talle sügavamat huvi. Ta tätoveerib ennast ja teisi ning huvitub tätoveeringute ajaloost. «Pealegi, seda teemat pole ju eriti uuritud, on pigem kõrvale jäetud,» põhjendab Poll, miks ta valis magistritöö teemaks just tätoveeringute ajaloo.