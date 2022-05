MEELELAHUTUS ⟩ Mürgise abielu kroonikad

Kahe näitleja kohtuvaidlus sai alguse juba 2016. aastal, kui Depp ja ­Heard pärast 15 kuud abielu lahutasid ning ­Heard kohtu kaudu ajutist lähenemiskeeldu taotlema hakkas. Abielulahutushagis, mis poolte kokkuleppel lõpuks kohtuväliselt lahendati, ütles Heard, et Depp lõi teda korduvalt ning vägivald oli põhjustatud Deppi sagedasest alkoholi ja narkootikumide kuritarvitamisest. 58-aastane Depp on süüd eitanud.

Sellega see avalik peretüli aga ei lõppenud. Esimese «lahendi» sai olukord, kui Johnny Depp 2018. aastal kõmulehe The Sun kohtusse kaebas, sest leht oli teda korduvalt naisepeksjaks nimetanud. Kohtunik leidis tookord, et leidub piisavalt tõendeid, et Depp on oma endist abikaasat rünnanud, ning seega on talle omistatud epiteet kohane. Depp ei jätnud asja aga nii, vaid esitas Heardi vastu 2019. aasta märtsis 50 miljoni dollari suuruse laimamishagi, kuna Heard oli avaldanud Washington Postis arvamusloo.