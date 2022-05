Kuis naine taltsutab meest

Olin sootuks unustanud, et Shakespeare’i komöödia «Tõrksa taltsutus» algab eelmänguga. Too proloog toob meelde «Mäeotsa Jeppe» mudeli: purjus katelsepp Sly kantakse magavana härrastemajja, kus vennikesele etendatakse armukomöödiat. Lavastaja Priit Strandberg ei ole proloogist loobunud, lavale viskuvad kui vedrust teatristuudio noored, lordi rollis dikteerib tempot Karl Kuntsel. Lavastaja ilmub ise malbe Sly rollis, just tema käivitab saalis hasartse mõistatamismängu – oot-oot, ohoo, kes küll on see näitleja?!