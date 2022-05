Mart Sanderi filmis kohtuvad kitš, retro ja komöödia

Tema uusima filmi «Kuues saladus» esilinastusel võis näha vaid üksikuid tühje kohti, kui enne filmi algust lubas Mart Sander publikule kiire sissejuhatuse. Helmut Jänese küsimuse peale, millal «Kuues saladus» valmis sai, kostis Sander ausalt, et film veel sada protsenti valmis polegi. Publiku entusiasmi see ülestunnistus ei kahandanud. Filmitegijale kingiti pudel Jamesoni viskit ja üks mees karjus üle saali, et tahab Sanderiga lapsi. Siis läks saal pimedaks ja kiiksuga põnevik võis alata.