Eesti lühianimafilm sai õiguse kandideerida Oscarile

«Sierra» keskmes on poiss, kes muutub rahvaralli ajal rehviks. San Francisco žürii kirjeldas filmi südamliku, kuid mõjusana, pöörates tähelepanu filmi visuaalsele tunnetusele. «Sierra on hea näide sellest, mida animatsioon filmiliigina suudab, kui tehnikat õigesti kasutada,» lisas žürii.

Aasta alguses esilinastunud film on praeguseks võitnud seitse auhinda, jõudes teiste seas sellistele festivalidele nagu Clermont-Ferrand, Aspen Shortfest, Go Short, Regard, GLAS, Glasgow, Dresden Shortfest, GoEast. Lähikuudel ootab filmi ees sama tihe festivaliralli. Eestis näeb animafilmi saabuval suvel.

«Sierra» režissöör, stsenarist ja peakunstnik on Sander Joon. Produtsendid on Aurelia Aasa (AAA Creative) ja Erik Heinsalu (BOP! Animation). Filmi helilooja on Misha Panfilov, helindaja Matis Rei. Animaatorid on Henri Kaido Veermäe, Valya Paneva, Teresa Baroet, Sander Joon. Filmi taustakujundused on loonud Hleb Kuftseryn.