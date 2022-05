Bill Murray selgitas halba käitumist, mille pärast ta uue filmi võtted peatati

«Mul tekkisid erimeelsused naisega, kes samuti filmi tegemises osaleb. Tegin seepeale midagi, mis minu arvates oli naljakas, kuid teised nii ei arvanud. Nüüd suhtleme teineteisega ja üritame lepitust leida. Oleme mõlemad professionaalid, austame teineteise tööd ning minu meelest meeldime teineteisele. Kui meil pole võimalik läbi saada ja teineteist usaldada, siis pole erilist mõtet jätkata koos töötamist ja selle filmi tegemist. Minu jaoks on toimunu olnud hästi hariv.»

Murray lisas, et on juhtunu peale viimased paar nädalat kõvasti mõelnud. Tema sõnul on maailm kõvasti muutunud sellest ajast saati, kui ta ise laps oli ning paljud kunagi naljakalt mõjunud asjad seda enam ei ole.