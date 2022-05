Pärnus avatakse Killu Sukmiti isikunäitus

Näitusel saab näha nii kunstniku uuemat kui ka vanemat loomingut. Eraldi bändi moodustavad naised, kelle kohta on teada, et osad neist on meie vanavanaemad, osad neist nõiad, osad esimesed teedrajavad helikunstnikud. Näitusel on väljas ka 12. sajandist pärit manifestatiivne, aktivistlik sõnum tänavuse tiigri-aasta kohta, milles sisalduv kriitika on aktuaalne nii praeguses ajas kui ka ajaloolises kontekstis.

Killu Sukmit on graafikaharidusega kunstnik ja muusik. Kraam artist-run space’i kaasasutaja (2015, koos Minna Hindiga). Ta on olnud üks Ladyfest Tallinn organisaatoreid (2016); kaastegev rühmitustes Valie Export Society, The Elfriede Jelinek School of English Language ning Feminismiehitaja, mille tegevus keskendus naiste õiguste ja võimaluste artikuleerimisele Eesti ühiskonnas 1990.-te lõpus ja 2000.-tel. Mänginud trumme bändides Dr. Dorothee & Why, Extrafine, Paul Cole & Ring My Bell, Punane. Alates 2012. aastast duos Hello Killu (koos Hello Upaniga). Eesti Kultuurkapitali aastapreemia 2001 (koos Mari Laanemetsaga) ja 2019 (koos Minna Hindiga).