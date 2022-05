Hard Rock Laager 2022 kuulutas välja tänavused esinejad

Eesti suurimal raskemuusika festivalil saab eelseisval suvel üle mitme aasta taas nautida ka tõeliselt kaalukaid välismaiseid tegijaid.

«Nimekad välismaised artistid on Hard Rock Laagri jaoks olnud alati kui kirsiks koogil. Pandeemia tingimustes olid meie tiivad selles osas kärbitud, kuid nüüd saame juba vabamalt hingata ja võib öelda, et tänavune esinejate nimekiri on parimate killast!» kinnitab Hard Rock Laagri peakorraldaja Kaido Haavandi.

Sel suvel astuvad Hard Rock Laagri lavale välismaistest suurnimedest Devin Townsend (Kanada), Baroness (USA), Benediction (UK), Pestilence (Holland), Skiltron (Argentiina), lisaks Varang Nord (Läti). Kodumaistest tegijatest pakuvad korraliku elamuse Burn Still, Freakangel, Talbot, Brad Jurjens, Hunta, Kulo, Süda, Beyond The Structure, STRYCH:9, Tankist, Ulguränd, Maleva, ÆØNS, Woundgiver, Boners ning The Satones.

Devin Townsend on Kanada laulja, helilooja, muusik ja produtsent, kes on erinevate bändide ja sooloprojektide raames välja andnud pea kolmkümmend plaati. Tema professionaalne karjäär algas 1993. aastal vokalistina Steve Vai albumil «Sex & Religion», jätkus aastani 2007 bändi Strapping Young Lad põhitegijana ja on kestnud katkematult tänaseni sooloartistina.

Selle kõige kõrvalt on Devin väsimatu multitalendina leidnud aega ka Rammsteini remix'imiseks ja bänditeoks Jason Newsteadiga, mille eest viimane toonaste bändikaaslaste käest Metallicast kõva peapesu sai.

Townsendi firmamärgiks on massiivse saundiga produktsioon, mida on võrreldud Phil Spectori «Wall of Soundi» ja Frank Zappa stiiliga ning rasked kitarririffid, kuid enim vaimustab nii kriitikuid kui fänne tema häälekasutus, mis hõlmab nii metal-muusikale omast kurguvokaali kui ooperlikku laulmist, andes hääleulatuseks viis ja enam oktavit.

Devin Townsendi sooloplaadid on stiililiselt mitmekesised, kaasates hard rocki, progressiivset metalit, ambienti ja new-age'i. 2002. aastal loodud ja kaks plaati salvestanud Devin Townsend Band'ile järgnes Devin Townsend Project, mis andis aastatel 2009-2011 välja neli eripalgelist albumit ja jätkas salvestamist aastani 2018.

Townsendi enda sõnul on tema praeguse soolokarjääri eesmärgiks sulandada ühte kõik senised muusikalised mõjutused ja anda publikule võimalus kogeda nendes õhkuvaid erinevaid emotsioone.

Oma suurimateks mõjutajateks peab Devin Townsend peamiselt heavy metali suurnimesid, nagu Judas Priest ja W.A.S.P., kuid kindlasti ka Broadway muusikale ja ABBA't, Jane's Addictionit ja King's X'i.

Devin Townsend astub Hard Rock Laager festivalil üles laupäeval, 2. juulil.

Hard Rock Laager 2022 toimub 1.-2. juulil Vana-Vigalas ja seekordse festivaliga alustame teekonda juba kolmandasse aastakümnesse! Häid traditsioone au sees hoides astub ka tuleval festivalil kahe päeva jooksul kahel laval üles ei rohkem ega vähem kui 22 artisti nii kodu- kui välismaalt.

Müstilise Uexküllide aadlisuguvõsa kalmistu ümbruse Vana-Vigalas vallutavad igal suvel tuhanded raskemuusikafännid. Hard Rock Laagri omanäolist nakatavat võlu kinnitab fakt, et festival on järjepidevalt kasvanud. Paarisaja muusikasõbra toel alustanud üritus on kahekümne aasta jooksul muutunud tuhandete inimeste jaoks suve tippsündmuseks.