Suri kantrimuusika legend

The Judds andis välja kuus stuudioalbumit ning võitis viis Grammy auhinda. Päev pärast Naomi Juddi surma võeti tandem Country Music Hall of Fame'i.

Naomi Juddi surmast andis teada tema tütar Ashley, kelle avalduses seisab: "Täna me kogesime tragöödiat. Kaotasime oma ilusa ema vaimuhaiguse tõttu. Oleme murtud. Me püüame toime tulla sügava leinaga ja teame, et lisaks meile armastas teda ka rahvas."