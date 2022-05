Uues Netflixi mälumängusarjas võidavad osavad valetajad

Mängusaate eesmärk seisneb selles, et osalejatel tuleb vastata küsimusele spetsifiilisel teemal. Kui osaleja talle esitatud küsimuse vastust ei tea, peab ta otsustama suvalise valikvastuse kasuks ja hakkama teistele osalejatele põhjendama, miks tema valitud vastus on õige. Kui valetamise korral õnnestub osalejal teisi veenda, et valiski õige vastuse, pääseb ta lähemale ühe miljoni dollari võitmisele.