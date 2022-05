Vanemuise teatris toimub A. H. Tammsaarele pühendatud päev

«Põrgupõhja uus Vanapagan» on A. H. Tammsaare viimane romaan, mis ilmus 1939. aasta hilissügisel. Vaid mõned kuud hiljem sai kirjanik oma töölaua taga südamerabanduse ja suri. Maarja Vaino tõdeb oma ettekandes «Vastust oodates», et selle valguses on romaani peamine küsimus – kas lunastus on võimalik? – eriti tähenduslik.