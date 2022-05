Heliloojate Liit ja ettevõtjad ühendavad jõud uue heliloomingu tellimisel

Eesti Heliloojate Liidu ja ettevõtjate ühisfondist saavad tulevikus sündida tellimusteosed nii Eesti kui rahvusvaheliste tippkollektiivide repertuaaridesse – kammermuusikast mahukamate sümfooniateni. Üks fondi fookuseid oleks tiivustada ka noorema põlvkonna heliloojaid ning võimaldada suuremahulisi tellimusi, mille jaoks tihtipeale riigipoolsest toetusest jääb puudu. Fondist rahastatavate tellimuste jaoks moodustatakse Eesti Heliloojate Liidu algatusel eraldi ekspertkomisjon, kes teeb valiku, kellele tellimused suunatakse.

Eesti Heliloojate Liidu juhatuse esimehe Märt-Matis Lille sõnul on tegemist teedrajava kokkuleppega. «Muusika kirjutamine nõuab sarnaselt ettevõtlusele suurt professionaalsust ja pühendumust, kus edu ja tulemus ei saabu koheselt. Seetõttu on suur rõõm olla tunnistajaks kokkuleppele, milles mitmed Eesti äriliidrid on nõus lisaks tavapärasele riigi toele panustama heliloomingu tellimise mahu suurendamisse,» kommenteerib Lill.

«Valdkonna ja toetajate ühine eesmärk on, et uus Eesti helilooming jõuaks veelgi sagedamini interpreetide kavadesse ja leiaks tee uute kuulajateni. Eesti Muusika Päevad on üks suurimaid uue muusika tellijaid. Kultuuriministeeriumi abil suudab festival tuua publikuni igal aastal 10-15 Eesti helilooja teose esiettekannet. Juba aastaid ei ole riigipoolne heliloomingu tellimuse toetusvooru maht aga Kultuuriministeeriumis suurenenud ja senised toetused ei suuda võimaldada heliloojatele jätkusuutlikke tingimusi selliselt, et kõik väärt ideed ka teostuseni jõuaks. On oluline, et koostöös erasektoriga suudatakse luua heliloojatele paremaid tingimusi pühenduda oma loomingule,» lisas festivali Eesti Muusika Päevad produtsent Mari-Liis Rebane.

Projekt on loodud koostöös Kultuuripartnerluse Sihtasutusega. Eften Capital on Balti riikide ärikinnisvara investeeringutele keskenduv fondivalitseja. Advokaadibüroo Sorainen on piirkonna üks juhtivaid advokaadibüroosid. Hansa Grupi Noore Muusiku Fond on peamiselt transpordivaldkonnas tegutseva ettevõtja Neeme Tammise asutatud fond.