Liina Saar avaldas uue albumi

Liina Saar andis välja uue albumi «Püüdmata tunne». Albumil on 9 värsket lugu, milles Saare meloodiline helikeel võngub autorilaulu ja džässi maastikel. Albumil kõlava muusika on Saar kirjutanud viimase kahe aasta jooksul. Kõla on seejuures oluliselt mõjutanud ansambliliikmed Joel Remmel (klahvpillid), Mihkel Mälgand (bass), Jaan Jaanson (kitarr), Ahto Abner (trummid) ja helikujunduse teinud Peeter Salmela. Album ilmus 1. mail digitaalselt ja vinüülina on saadaval alates 20. maist.