KULTUUR ⟩ Sissevaade tipptantsijate maailma

Võistlustantsu traditsioon on tantsusportlase Maria Otsa peres alati au sees olnud. Endine tipptantsija ja Eesti meistrivõistluste hõbemedali omanik on inspireerinud ka oma mõlemaid tütreid tantsuteele astuma. Igapäevaselt juhtival ametikohal töötav naine on pärast 20-aastast pausi võistlustantsu juures tagasi ja tunnistab, et näeb seda ala nüüd hoopis teise pilguga.