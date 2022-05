VIDEOD ⟩ Ukraina räpistaar tuleb Eestisse tänama: «Alati ei jõua head sõnad siia kohale»

Selle nädala lõpus on alyona alyona Tallinnas tagasi. Esineb siin ajal, mil Vene sõjamasin ta kodumaad vägistama kipub. Kas ikka on nii, et kui kõnelevad kahurid, siis muusad pigem vaikivad? Või kui ei vaikigi, siis on nad sunnitud praegu laulma üksnes sõjast, valust ja kannatustest? Sellest rääkisime uhke ukrainlannaga enne seda, kui ta üle pika aja välismaale, st Tallinna esinema tuleb.