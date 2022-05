VAATA ⟩ Mart Sanderi uskumatu uus film jõudis veebikinno

Mart Sanderi õuduskriminull «Kuues saladus» võitis äsja Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivalil publikuauhinna ja on nüüd eksklusiivselt kuni 9. mai hilisõhtuni üle terve Eesti vaadatav Elisa veebiplatvormil Elisa Stage, kus PÖFFi veebikino tegutseb.

Kokku on PÖFFi veebikino HÕFFi eriprogrammis neli lühifilmide kogumikku, millest üks, «Piirideta õudus», on esimest korda PÖFFi veebikino ajaloos regioonivaba ehk vaadatav üle terve maailma.

Eesti lühifilmidest jõuavad peale Raoul Kirsima «(Ära) vaata» ja Silver Õuna «Talendi» esimest korda laiema publiku ette ka Katariina Aule õudussugemetega fantaasiafilm «Vinguv jalaluu» ning Julius Kitse ja Harly Kirspuu natsizombifilm «Reich of the Reich».

Rohkelt kulda ja karda on kogunud ka Casper Rudolf Emil Kjeldseni õudusfilm «Maapõues» ja Pablo Polledri düstoopiline animafilm «Sõlm». Fantaasiafilmi «Kiviajastu» peaosas on Tómas Lemarquis, kes on laiemale publikule tuntud sellistest filmidest nagu «Nói Albínói», «Snowpiercer», «X-mehed: Apokalüpsis» ja «Blade Runner 2049».