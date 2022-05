Loksa linn saab moodsa tervikliku keskuse

«Loksa linn oli meeldivalt üllatunud sedavõrd rohke osavõtu üle Loksa linnakeskuse arhitektuurivõistlusel. Võistlusele oli esitatud väga erineva lähenemisega ideekavandeid,» ütles Loksa linnapea ja žürii esimees Värner Lootsmann. «Tugevamates töödes oli tunda, et on arvestatud Loksa omapäraga, on leitud Loksale sobiv mastaap ning kohaldatud jagatud ruumi põhimõtteid. Tugevamates töödes oli õnnestunud koos hoida ja edasi arendada Loksa põnevat ja väga eripalgelistest osadest koosnevat tervikut.»

«Loksa keskosa arhitektuurivõistluse korraldamine programmi «Hea avalik ruum» raames on olnud ettevalmistamisel mitu aastat ning lõpuks on Loksa kesklinna tulevane ilme selge,» lisas programmi «Hea avalik ruum» juht ja žürii liige Kalle Vellevoog. «Loksal on palju toredaid aktsente, mis olid seni omavahel ühendamata – võidutöös on suudetud need tervikuks siduda.»

«Lahemaa tsenter» pakub uueks Loksa keskväljakuks hoonestamata haljasala Kultuurimaja ja linnavalitsuse vastas. Keskväljak on planeeritud mõlemale poole Tallinna tänavat, ühendades kaks tänavapoolt ning sidudes jõeääre linnakoega. Avaliku ruumi keskel asetseb rõhutatult keskväljaku sümbolruum. Keskväljak on projekteeritud kohaspetsiifikast juhindudes – väljaku klinkerkatendid loovad seoseid Loksa identiteeti kujundanud tellisetööstusega ning väikevormides kajastub ka Lahemaa loodus: meri, rändrahnud, kõrrelised, seenemetsad.

Žürii hinnangul on tegu tugeva ja professionaalse tööga, mis arvestab väikelinna mastaapi. Ideekavandi plaanilahendus on paindlik, palju on jagatud tänavaruumi. Üldmulje on sümpaatne, väljak asub õiges kohas, autorid on järginud reljeefi, loodud on konkreetne ja reaalne linnakeskus. Töö on teostatav etappides, mis on samuti väga oluline aspekt.

Võistluse tähtajaks, 06. aprilliks 2022 esitati kaheksa ideekavandit, mis kõik kvalifitseerusid hindamisele. Võistlus korraldati EV 100 «Hea avalik ruum» jätkuprogrammi raames, mida rahastavad kultuuriministeerium, rahandusministeerium ja kohalikud omavalitsused.

Võidutööd «Lahemaa tsenter» premeeriti 8000 euroga. Teise koha preemia, 6000 eurot, pälvis kavand «Hara» arhitektuuribüroolt KUU (autorid Liis Juuse, Liina Soosaar, Johannes Madis Aasmäe ja Joel Kopli). Kolmanda koha preemia, 4000 eurot, pälvis töö «Vimpel» arhitektuuribüroolt molumba (autorid Karli Luik, Johan Tali, Harri Kaplan ja Ann Kristiin Entson). Žürii andis välja ka 2000-eurose ergutuspreemia ideekavandile «Laulev Liiv», mille autoriks on Villem Tomiste arhitektuuribüroost Stuudio Tallinn.